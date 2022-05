Jubiläumsstaffel : Elfjährige Georgia gewinnt bei „The Voice Kids“

Berlin Mit dem Elvis-Klassiker „Can't Help Falling in Love“ konnte die Schülerin aus Bremerhaven die Jury der Castingshow überzeugen.

Das Gesangstalent aus dem Team von Smudo und Michi Beck (beide 54) von den Fantastischen Vier bekam im Finale am Freitagabend die meisten Zuschauerstimmen und weinte danach vor Glück. Die Schülerin sang zuvor den Elvis-Klassiker „Can't Help Falling in Love“ im weißen Kleid, divenhaft, engelsgleich, aber auch rockig. „Es ist nicht nur ihre Stimme, sie ist gemacht für die Bühne“, meinte Beck nach der Show. „Vom Gefühl her kann sie noch einen echt großen Weg gehen.“