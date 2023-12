„Let’s Dance“ Ekaterina Leonova: Zwischen Gerüchten und privaten Enthüllungen

Mentalist Timon Krause war zu Beginn der Staffel verlobt, Ekaterina Leonova mit dem deutsch-türkischem Millionär und Unternehmer Hasan Kivran liiert. Am 17. März 2023 tanzten Timon Krause und “Ekat“ einen heißen Rumba der für reichlich Spekulationen sorgte. Als die Lichter am Ende des Tanzes ausgingen, waren ihre Gesichter so nah beieinander, dass viele Zuschauer einen Kuss vermuteten. Laut Bild soll Kivran sehr eifersüchtig reagiert und sie sogar aufgefordert haben bei „Let’s Dance“ aufzuhören.