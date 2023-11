„Let’s Dance“-Star gibt Interview Spekulationen um neuen Freund – Ekaterina Leonova bricht in Tränen aus

Denn in diesem Jahr ist viel passiert. So soll es bei „Let’s Dance“ zwischen Ekaterina Leonova und ihrem Tanzpartner Timon Krause gefunkt haben. Es gab Gerüchte und vermeintliche Kuschel-Fotos. Doch vor einigen Tagen dann das neue Gerücht: Trennung von Timon Krause und sie soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben, einen Unternehmer aus Hamburg.