RTL-Show Let’s Dance: Instagram-Kommentar empört Fans von Ekaterina Leonova

Bevor Detlef Soost und Ekaterina Leonova am Freitagabend die „Let’s Dance“-Bühne betraten, gewährte ein Einspieler einen Einblick in die harte Arbeit und Entschlossenheit, die in ihre Vorbereitungen geflossen sind. Zwischen den Trainingseinheiten konnte man Ekaterina mit einem Augenzwinkern beobachten, wie sie ihren Tanzpartner mit ein paar Schlägen „motivierte“, doch das Ergebnis sprach für sich – eine Performance, die das Publikum in Begeisterung versetzte. Ihre Dynamik und ihr Charisma fesselten die Zuschauer, die vor Enthusiasmus jubelten und dem Paar Standing Ovations schenkten.