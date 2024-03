Tanzprofi im Porträt Ekaterina Leonova: Gerüchte über Freund und Beziehung – was wirklich dran ist

Die Russin nahm Deutschkurse und begann im Jahr 2010 ein BWL-Studium an der Universität in Köln. Während dieser Zeit wurden Ekaterina Leonovas Studiengebühren von ihren Eltern finanziert, die selbst über kein großes Einkommen verfügten. Parallel zu ihrem Studium arbeitete das Paar weiter an seiner Tanzkarriere. Im Jahr 2012 erlangten sie internationalen Erfolg durch den Gewinn des EU-Cups in Standardtänzen sowie den zweiten Platz in Lateinamerikanischen Tänzen und den Sieg beim World Cup Standard in Malaysia. Nach dem Abschluss ihres Bachelor-Studiums im Jahr 2014 schrieb sich Ekaterina an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf für einen Master ein, den sie im Jahr 2018 erfolgreich abschloss.