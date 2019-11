Extra-Körperteil : „Einhorn-Welpe“ sorgt in den USA für Aufsehen

Welpe „Narwahl“ wächst am Vorderkopf ein Fortsatz. Foto: AP/Tyler Graef

Jackson Ein Hund in einem Tierheim in den USA sorgt als „Einhorn-Welpe“ für Aufsehen. Der knapp zehn Wochen alte Narwhal hat am Vorderkopf einen Fortsatz, der wie ein Schwanz, für einige aber auch wie ein Horn aussieht.

