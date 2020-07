Moderatorin : Einbrecher im Haus von Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres bei der Verleihung der Kids' Choice Awards 2017 in Los Angeles. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles Der Einbruch eriegnete sich bereits Anfang Juli: Ellen DeGeneres und Portia de Rossi vemissen viele Wertgegenstände.

In das Anwesen von US-Moderatorin Ellen DeGeneres (62) und ihrer Ehefrau Portia de Rossi (47) im kalifornischen Montecito ist eingebrochen worden. Die Diebe hätten wertvollen Schmuck und teure Uhren gestohlen, teilte der Sheriff von Santa Barbara am Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit.