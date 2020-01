Tragischer Tod in Sandkasten : Junge stirbt in Sandkastenloch

Hambergen Ein neun Jahre alter Junge aus Hambergen im Landkreis Osterholz ist in einem selbst gegrabenen Sandkastenloch ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, spielte das Kind am vergangenen Mittwoch allein im elterlichen Garten.

