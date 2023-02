Nach Dschungelcamp-Affäre : Ehe-Aus bei Iris Klein: Beim Möbelpacken kommen Daniela Katzenberger die Tränen

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Nicht sie selbst sorgen derzeit für Schlagzeilen, sondern ihre Familie. Foto: dpa/Fredrik Von Erichsen

Während Lucas Cordalis im Dschungelcamp um die Krone kämpfte, soll Schwiegervater Peter Klein seine Frau Iris mit Yvonne Woelke betrogen haben. Auch Wochen später nimmt die öffentliche Schlammschlacht kein Ende.

Update vom 17. Februar: Nächstes Kapitel im Fremdgeh-Drama: Iris Klein hat öffentlich die Scheidung angekündigt. Zuvor soll ihr Noch-Ehemann ihr ausgerichtet haben, sie könne sich einen anderen Mann suchen. Dazu schrieb die vermeintlich betrogene Gattin auf Instagram: „Ja, das macht man ja auch so einfach nach 20 Jahren Ehe. Männer! Gibt es denn nur noch charakterlose Schweine auf der Welt?“.

Später schleppt sie gemeinsam mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger Kisten und Säcke aus ihrem ehemaligen Zuhause. Damit verlässt Iris Klein endgültig die eheliche Finca auf Mallorca. Katzenberger postet in ihren Instagram-Stories ein Foto vom Auszug. Darauf zu sehen sind mehrere volle Plastiktüten. Zudem veröffentlichte RTL Fotos vom Auszug. Dabei wird deutlich: Katzenberger und Klein kämpfen mit den Tränen. Auch Peter Klein soll vor Ort gewesen sein und die Möbelpackerinnen in sicherer Entfernung aus seinem Auto heraus beobachtet haben.

Pikantes Video von Yvonne Woelke und Peter Klein aufgetaucht – Iris Klein in Krankenhaus eingeliefert

Update vom 3. Februar: Nachdem Iris Klein am Mittwoch ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, hat sich Daniela Katzenberger auf Instagram geäußert. Bislang gab es von der Tochter von Iris Klein lediglich einen Post mit zwei Emojis: betende Hände und ein trauriges Smiley. Am Freitag hat Daniela Katzenberger nun ein Foto von sich auf Instagram hochgeladen. Dabei liegt sie in einem grauen Pullover auf dem Sofa, der Bildausschnitt umfasst hauptsächlich ihr Gesicht. Dazu der Text: „Kurz durchatmen... Es ist nur eine beschissene Phase ... kein beschissenes Leben.“

Notarzt: Iris Klein muss ins Krankenhaus

Das Drama um die angebliche Affäre von Peter Klein und Yvonne Woelke nimmt kein Ende – und hat jetzt einen dramatischen Höhepunkt erreicht. Wie die Bild-Zeitung zuerst berichtete, wurde Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut dem Bericht soll sie zuvor „Lebt wohl....ich kann nicht mehr“ in ihrem Whatsapp-Status gepostet haben. Das Management von Iris Klein bestätigte mittlerweile, dass die 55-Jährige im Krankenhaus befindet.

Ihr scheint es aber wieder etwas besser zu gehen. Zumindest postete Iris Klein am Freitag Nachrichten auf ihrem Instagram-Account.

Fremdgeh-Drama: Iris Klein hatte „internistischen Notfall“

Iris Klein zog nach dem Drama um die angebliche Affäre zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke vor wenigen Tagen zu ihrer Tochter Jenny Frankhauser nach Deutschland. Normalerweise lebt Iris Klein auf Mallorca, die Finca hatte sie aber für Peter und Yvonne geräumt, wie sie sarkastisch auf Facebook schrieb.

Frankhauser äußerte sich zur Gesundheit ihrer Mutter auf Instagram: „Meiner Mama geht es gar nicht gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen.“ Daniela Katzenberger äußerte sich am Donnerstag nicht und postete lediglich einen weinenden Emoji und betende Hände auf Instagram.

Laut Bild-Informationen wurde Iris Klein wegen eines „internistischen Notfalls“ aus dem Haus ihrer Tochter Jenny in Worms abgeholt. Es soll eine „akutmedizinische Notfallversorgung durchgeführt worden sein.

Nach Dschungelcamp: Pikantes Video zeigt Peter Klein mit Yvonne Woelke im Aufzug

Hat Lucas Cordalis‘ Dschungelcamp-Begleiter Peter Klein seine Ehefrau Iris nun mit Yvonne Woelke betrogen oder nicht? Zwar streiten beide die Affären-Gerüchte vehement ab. Doch nun ist ein pikantes Video aufgetaucht, das für Wirbel in den sozialen Netzwerken sorgt. In dem Clip, der auf TikTok die Runde macht, sind augenscheinlich Peter Klein und Yvonne Woelke in einem gläsernen Fahrstuhl zu sehen.

Zu sehen ist eine Bewegung von ihr hin zu ihm, die von vielen Usern als mutmaßlicher Kuss interpretiert wird, wie die Kommentare zeigen. Allerdings sind die Bilder verschwommen, aus zu großer Ferne aufgenommen und zudem bewegt sich der Fahrstuhl rasch nach oben, so dass eine genaue Einschätzung unmöglich ist.

Vorwürfe gegen Kandidat Cosimo - war er der Fremdgeh-Maulwurf?

Dschungelcamp: Lucas Cordalis äußert sich zur angeblichen Affäre von Yvonne Woelke und Peter Klein

Update vom 30. Januar, 20.22 Uhr: Das Dschungelcamp ist vorbei, doch das Drama um Iris und Peter Klein sowie Yvonne Woelke nicht. In „IBES - Das große Wiedersehen“ wurde nun Lucas Cordalis gefragt, was er einen Tag nach dem Camp-Auszug vom Fremdgeh-Drama denkt. „Ihr wisst ja, ich liebe Harmonie“, sagte Lucas zu Sonja Zietlow und Jan Köppen. „Ich wünsche mir, dass meine Schwiegereltern sich auch gut verstehen. Das ist momentan glaube ich nicht der Fall. Aber das habe ich nur ganz am Rande gehört.“ Er wolle nun persönliche Gespräche führen - das habe er bislang noch nicht geschafft. Zur Bild sagte Lucas Cordalis sogar, er wolle nun einen Krisengipfel für Iris und Peter Klein organisieren.

Fremdgeh-Drama: Freundin fällt Yvonne Woelke in den Rücken

Update vom 30. Januar, 18.52 Uhr: Bei „Bild“ fiel Yvonne Woelke nun die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Janina Youssefian in den Rücken. Woelke war im vergangenen Jahr die Begleitung von Janina Youssefian. Sie musste das Camp aber vorzeitig verlassen. Auf dem Rückweg trafen die beiden am Flughafen auf Lucas Cordalis und Peter Klein. Cordalis durfte im vergangenen Jahr nicht teilnehmen, da er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Nun plaudert Janina Youssefian aus: Peter Klein und Yvonne Woelke hätten damals schon geflirtet und Nummern ausgetauscht. Stimmt alles nicht, sagt Peter Klein zu den Vorwürfen. Yvone Woelke ist ohnehin genervt von dem ganzen Drama. Auf Instagram gab es jetzt einen Stinkefinger an all die Menschen, die ihr Hasskommentare zuschicken. „Ihr scheißt auf mein Leben, ich scheiße auf euer Leben!“, sagt sie zu ihnen.

Fremdgeh-Drama: Auch Ehe von Yvonne Woelke vor dem Aus - Iris Klein sei „peinlich“

Update vom 26. Januar: Nicht nur die Beziehung von Iris und Peter Klein scheint zerrüttet zu sein, auch die Ehe der Fremdgeh-Beschuldigten Yvonne Woelke ist durch die Gerüchte akut gefährdet. Die Dschungelcamp-Begleiterin von Djamlia-Rowe zeigt sich daher stinksauer auf Iris Klein gegenüber „Bild“:

„Durch ihre unbedachten Postings steht nicht nur ihre Ehe vor dem Aus, sondern sie hat auch meine Ehe fast auf dem Gewissen. Mein Mann redet aktuell nach all ihrem Unsinn kein Wort mehr mit mir.“ Woelke ist demnach mit einem Hamburger Unternehmer verheiratet.

Damit das so bleibt, fordert Sie ein Krisentreffen zu dritt, um die Anschuldigungen aus der Welt zu schaffen. Doch bisher schweigt Iris Klein, offenbar auf Anraten von Tochter Daniela Katzenberger. Schließlich soll Ehemann Lucas Cordalis im Mittelpunkt stehen. Das bringt nun offenbar Wolke wiederum auf die Palme. So erwartet die Dschungelcamp-Begleiterin eine große Entschuldigung und bezeichnet Iris Kleins‘ Verhalten als „peinlich“. Ob bei diesen verhärteten Fronten tatsächlich eine Beziehungstherapie zu dritt zustande kommt, ist mehr als fraglich.

Fremdgeh-Drama in Lucas Cordalis‘ Familie: Daniela Katzenberger mit Wut-Ansage

Erstmeldung vom 22. Januar: Dschungelcamp-Kandidat Lucas Cordalis betont derzeit häufig, er wolle in die Fußstapfen seines mittlerweile verstorbenen Vaters Costa treten und Dschungelkönig werden. Doch er ahnt nicht, dass seine Familie derzeit sehr wohl bundesweit Schlagzeilen macht - aber auf eine Weise, die dem IBES-Kandidaten nicht gefallen dürfte.

Fremdgeh-Drama rund ums Dschungelcamp: Hat Peter Iris Klein betrogen?

Im Fokus des Dramas: Lucas‘ Schwiegermutter Iris Klein, die Mutter seiner Ehefrau Daniela Katzenberger. Iris Klein erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ehemann Peter Klein, der momentan in Australien weilt, um dort Schwiegersohn Lucas Cordalis als Begleitperson zu unterstützen.

Iris ist überzeugt: Ihr Ehemann hat sie im Hotel Versace in Australien betrogen - mit der Begleiterin von Dschungelcamp-Kandidatin Djamila Rowe, Yvonne Woelke. Iris Klein, die selbst schon im Dschungelcamp saß, warf ihrem Ehemann öffentlich Betrug vor - in Storys auf Instagram. Sie löschte dort auch alle Pärchen-Fotos, kündigte ihren Auszug aus dem gemeinsamen Haus auf Mallorca an und stellte klar: Die Ehe ist für sie vorbei.

Julian F.M. Stoeckel zum Fremdgeh-Dra ma : Zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke war nichts

Wie Julian F.M. Stoeckel in der „Stunde danach“ auf RTL am Montag erzählte, haben die Fremdgeh-Gerüchte auch massive Auswirkungen auf das Zusammensein der Dschungelcamp-Begleiter im Hotel Versace. Demnach sei die Stimmung dort „zum Schneiden“. Yvonne Woelke werde von den anderen gemieden, sei oft alleine unterwegs. Und auch gegenüber Peter Klein sei die Dschungelcamp-Entourage zurückhaltend.

Stoeckel, der selbst schon im Dschungelcamp saß, zeigte sich überzeugt, dass zwischen Klein und Woelke nichts gewesen sei. Dieser Meinung schloss sich in der Sendung auch Micaela Schäfer an, eigenen Angaben zufolge die beste Freundin von Woelke. Es gebe ja auch keine Beweisfotos oder verhängnisvolle Nachrichten. Man müsse Iris Klein fragen, warum sie diesen Vorwurf gegen ihren eigenen Ehemann in die Welt setze, so Schäfer.

Daniela Katzenberger bei Krisengipfel mit Iris Klein

Ihre Instagram-Storys hat Iris Klein zwar mittlerweile längst gelöscht und auch ihren Account auf privat gestellt, doch das Drama hatte sich da schon wie ein Lauffeuer verbreitet.

Mittlerweile ist auch die ganze Familie eingeschaltet, wie die „Bild“ erfahren haben will. Demnach habe am Wochenende in der Familien-Finca von Iris Klein ein Krisengipfel stattgefunden, zu dem auch Daniela Katzenberger angereist sei. „Daniela ist von der Situation maximal genervt“, berichtete ein angeblicher Insider der „Bild“. Ein Wunder wäre es nicht, schließlich ist der Vorfall nicht gerade gute Publicity - die Teilnahme von Lucas Cordalis im Dschungelcamp wirkt da plötzlich nur noch wie eine Nebensache.

Daniela Katzenberger äußert sich und haut auf den Tisch

Peter Klein und auch die angebliche Affäre streiten die Gerüchte übrigens vehement ab. Die „Bild“ berichtet weiterhin, dass Peter Klein seiner Frau nach dem Ärger ein Liebes-Ultimatum gesetzt haben soll. Entweder sie bleibe seine Frau - oder er treffe sich, mit wem er wolle. Deeskalierendes Verhalten sieht wohl anders aus...

Mittlerweile hat sich aus Daniela Katzenberger selbst zu der Angelegenheit geäußert. Sie zeigt sich angesäuert von Medienberichten, in denen ihr Statements in den Mund gelegt würden und haut auf den Tisch. „Hier aus erster Hand von mir persönlich: Wenn sich zwei streiten, hält man sich raus und am besten die Schnauze (in dem Fall meine Schnauze)“, postete die Katze in ihrer Instagram-Story. Von ihr wird es also offenbar keinen weiteren Kommentar geben. Und diese Verschwiegenheit würde sich Daniela Katzenberger demnach auch von anderen Menschen wünschen.

