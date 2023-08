Bis zu 20 000 Euro pro Stamm Eichenholz aus der Region – Forstamtsleiter (32) enthüllt Geheimnisse des einzigartigen Wachstums

Seit zwei Jahren ist Tappmeyer Chef im Forstamt Johanniskreuz. Die Wälder in Rheinland-Pfalz kennt der 32-Jährige aber schon länger. Nach dem Abitur studierte der gebürtige Niedersachse zunächst Forstwissenschaft in Göttingen. 2017 leistete er sein Referendariat im Forstamt Dierdorf im Westerwald ab. 2019 ging es für ihn dann in die Pfalz – zunächst als Referent der Forstverwaltung in Neustadt.