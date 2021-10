Popstar : Ed Sheeran feiert neues Album mit „Solo-Party“

Popstar Ed Sheeran hat ein neues Album am Start. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

London Ein eneus Album von Ed Sheeran ist in normalen Zeiten ein Riesen-Event. In diesem Jahr allerdings wird die Release-Party für den Briten eher ruhig ausfallen.

„Ich bin offenkundig immer noch in Corona-Isolation, aber bitte lasst mich wissen, was ihr denkt, wenn es erscheint“, schrieb der Musiker am Donnerstag auf Twitter. „Ich war noch nie stolzer auf eine Arbeit und kann es kaum erwarten, dass ihr sie hören könnt.“ Seine fünfte Platte „=“ („Equals“, auf Deutsch: gleich) erscheint an diesem Freitag.