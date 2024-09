TV-Auszeichnung Duell von Böhmermann und „Let's Dance“ beim Fernsehpreis

ZDF gegen RTL, Satire gegen Samba: Beim Deutschen Fernsehpreis kommt es in diesem Jahr zu einem Duell zwischen Moderator Jan Böhmermann und der RTL-Tanzshow „Let's Dance“. Das geht aus der Liste der Nominierungen hervor, die die Jury am Donnerstag veröffentlichte. Sowohl Böhmermanns ZDF-Show „Lass dich überwachen!“ als auch der RTL-Quotenhit mit tanzenden Promis kommen darin auf drei Nominierungen im Bereich Unterhaltung - noch dazu in denselben Kategorien. Beide Formate können demnach auf Auszeichnungen bei „Beste Unterhaltung Show“, „Beste Regie Unterhaltung“ und „Beste Ausstattung Unterhaltung“ hoffen.