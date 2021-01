RTL-Sendung : „Dschungelshow“ zwischen Kindheitstrauma und Nikotinentzug

Hürth Dunkle Jugenderinnerungen von Djamila Rowe und übler Nikotin-Entzug bei Xenia von Sachsen haben dieses Mal die „Dschungelshow“ bestimmt.

In der RTL-„Dschungelshow“ am Montagabend regte sich Xenia von Sachsen (34, „Das Sommerhaus der Stars“) regte auf, dass ihr nur fünf Zigaretten pro Tag zugestanden werden: „Vieleicht gründe ich eine Selbsthilfegruppe für Leute, die ohne Zigaretten in Realityshows gefangen sind.“