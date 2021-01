RTL-Sendung : „Dschungelshow“-Kandidaten bekommen Stromschläge

Xenia von Sachsen kommt 2019 zu einer Veranstaltung in Hamburg. Nun stellt sie sich den Prüfugnen in der „Dschungelshow“. Foto: Georg Wendt/dpa

Hürth Bei den Skorpionen, Vogelspinnen und Schlangen taten sich die Kandidaten nicht allzu schwer. Doch bei der entscheidendne Prüfung waren sie einfach zu leise.

Die aktuellen drei Kandidaten der RTL-„Dschungelshow“ haben bei einer Prüfung am Sonntagabend leichte Stromschläge verabreicht bekommen.

Bei der Telefonabstimmung der Zuschauer, die noch keine Konsequenzen hat, geriet Rowe ins Hintertreffen und landete auf Platz drei. Von Sachsen belegte den zweiten Plaz. An der Spitze lag Pavlovic.

Dieses Jahr findet wegen der Corona-Pandemie eine Alternativ-Show zum „Dschungelcamp“ statt. Von zwölf Kandidaten gehen je drei in eine winzige Hütte in einem Studio in Hürth bei Köln. Nach drei Tagen als Trio fliegt ein Teilnehmer aus der Sendung, die anderen beiden dürfen später ins Halbfinale.