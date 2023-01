„Sie macht mir Angst“ : Dschungelcamp-Zuschauer rätseln: Was ist mit dieser Kandidatin los?

Hadert damit, wie die Welt sich entwickelt: Jana „Urkraft“ Pallaske. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Eine Kandidatin sticht im Dschungelcamp auf eine besondere Art und Weise heraus: Jana Urkraft Pallaske. IBES-Zuschauer sind verwirrt von ihrem Verhalten.

Diese Kandidatin ist definitiv anders: Während so mancher Z-Promi im Dschungelcamp am liebsten über Materielles spricht oder sich um Zwischenmenschliches (Lästereien) kümmert, lebt Schauspielerin Jana „Urkraft“ Pallaske in ihrer ganz eigenen IBES-Welt. Sie spricht über die Natur, und das am liebsten mit sich selbst, scheint in einer Art Parallel-Dschungelcamp zu leben.

Jana Urkraft Pallaske lebt im Parallel-Dschungelcamp

Das wurde auch an Tag 2 bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ deutlich. Während die anderen Kandidaten am Lagerfeuer darüber sprachen, was sie bisher so beruflich gemacht haben, machte Jana „Urkraft“ Pallaske wieder ihr eigenes Ding.

Ex-DSDS-Kandidat Cosimo Citiolo alias „Der Checker vom Neckar“ etwa verriet, dass er früher Stripper war, als er noch „voll schlank“ war.

"Mein bekanntestes Format war 'Adam sucht Eva'", erklärte Ex-Botschaftsluder Djamila Rowe.

Djamila Rowe. Reality-Sternchen Gigi Birofio beteuerte: "Für mich war 'Ex on the Beach' die beste Reality-Show . Es hat alles: Stress, Psycho, Love, Sex."

Reality-Show Jolina Mennen zeigte sich stolz darüber, dass sie eine eigene Kollektion mit einer Make-up-Marke herausgebracht hat.

IBES-Zuschauer fragen sich: Was ist mit Jana Urkraft Pallaske los?

Und was macht Jana „Urkraft“ Pallask? Die 43-Jährige streift ein paar Meter weiter wie beseelt durch den Dschungel. Sie spricht mit den Pflanzen: „Was kann ich für euch tun? Ich bin hier, um euch zu dienen.“ Im Dschungeltelefon sinniert sie: „Es ist magisch hier, die Pflanzen und die wunderschönen, weisen alten Bäume, der Weiher... Es ist schöner, als ich es mir vorgestellt habe.“

So einige Zuschauer in den sozialen Medien waren sichtlich verwirrt. Sie fragen sich: Was ist mit dieser Kandidatin los?

Grundsätzlich hat Jana absolut recht mit dem was sie gesagt hat, sie hat halt nur leider zusätzlich nicht alle Tassen im Schrank

#ibes



Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wie du deinem Verstand hinterher blickst, der gerade das Weite sucht:#ibes #Jana #ibes2023

Jana macht mir Angst.#ibes

Sagt mal, was hat die Urkraft eigentlich geraucht? #ibes #ibes2023 #Dschungelcamp

Finde es ja schön wie Jana die Natur liebt und respektiert aber, warum auf diese seltsame Art? 😅 #ibes

Die Pallaske mag zwar gute Denkansätze haben. Aber auf welchem Trip ist die hängen geblieben, der die Fortführung der Ansätze blockiert? #dschungelcamp #ibes

Traue übrigens Jana URKRAFT zu, dass Sie im Meditationswahn alle im Camp innerhalb von fünf Minuten nachts umbringt. #IBES #Dschungelcamp

#IBES



Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Jana, während im Camp alle ihre Likes und Blauen Haken auf Instagram vergleichen: #IBES #Dschungelcamp

Jana Pallaske: Natur-Fan mit Esoterik-Touch

Um Jana Pallaske besser zu verstehen, sollte man über sie wissen, dass sie tatsächlich sehr naturverbunden ist, nicht nur im Dschungelcamp. Die Berlinerin lebt für mehrere Monate im Jahr auf einer kleinen Insel in Asien. Aber nicht etwa im Luxus, sondern in einem Baumhaus - ohne Strom und fließend Wasser.