IBES 2023 : Weil er ihr den Fuß gebrochen hat: Zwischen zwei Dschungelcamp-Kandidaten kracht es sofort

Dicke Luft zwischen Cosimo und Tessa im Dschungelcamp. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Tag Eins im Dschungelcamp und prompt prallen die Fronten aufeinander. Zwischen den Kandidaten Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo kracht es – weil er ihr den Fuß gebrochen hat.

Das Dschungelcamp ist wieder da. RTL hat dabei so einige Krawall-Promis gecastet und setzt diese nun für zwei Wochen im australischen Dschungel aus. Und das Kalkül des auf Rekordquoten hoffenden Privatsenders scheint aufzugehen. Gleich in Folge Eins von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) krachte es zwischen zwei Kandidaten.

Dschungelcamp-Zoff zwischen Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo

Die Rede ist von Cosimo Citiolo (40), seines Zeichens Sänger, und der einstigen „Germany‘s Next Topmodel“-Krawallnudel Tessa Bergmeier. Wie es der von RTL gesteuerte Zufall so will, haben beide eine gemeinsame Reality-TV-Vergangenheit, und die ist der Hintergrund der Auseinandersetzung im Dschungelcamp.

Cosimo, „DSDS“-Fans auch als der „Checker vom Neckar“ bekannt, hat dem Model nämlich bei einem anderen TV-Format den Fuß gebrochen. Geschehen ist das beim Fußballspielen in der RTL-Show „König der Kindsköpfe“. Während Tessa Cosimo die Schuld gibt, weil er sie umgerannt habe, empfindet es der Sänger genau anders herum: Das Model sei unglücklicherweise auf ihn drauf gerannt.

Um diese Szene geht es: Cosimo im roten Trikot und Tessa prallen aufeinander. Danach ist ihr Fuß gebrochen. Foto: Screenshot RTL

Cosimo hat Tessa den Fuß gebrochen

Nicht nur Tessa und Cosimo prallten aufeinander. Sondern nun auch ihre unterschiedlichen Sichtweisen diesbezüglich im Dschungelcamp. Cosimo fühlt sich falsch dargestellt, nachdem Tessa sich in den Medien über ihn beklagt hat. Der Sänger ist sauer und spricht das Model vor allen anderen IBES-Kandidaten am Lagerfeuer auf die Sache an, behauptet, sie habe in den Medien Lügen über ihn erzählt. Ihn hätten die Leute aufgrund von Tessas Äußerungen angesprochen - im Negativen. „Du hast mich dargestellt, als wäre ich voll der Killer gewesen.“

Die einstige Topmodel-Kandidatin gibt zu Protokoll, sehr wohl zu wissen, dass der Fußbruch durch Cosimo keine Absicht war. Aber sie kritisiert, dass er sich im Nachgang nicht bei ihr gemeldet habe.

Übertreibt IBES-Kandidatin Tessa?

Cosimo beteuert, sich sehr wohl direkt nach dem Vorfall entschuldigt zu haben. Rhetorisch eher ungeschickt jedoch kommt sein Vorwurf Richtung Tessa daher, den Vorfall zu dramatisieren. "Mit gebrochenem Fuß geht man direkt ins Krankenhaus. Du bist herumgelaufen, dafür gibt es Beweisvideos“, sagt er und fragt, warum sie mit dem Thema ins Dschungelcamp komme. Beides kommt, wie zu erwarten war, bei Tessa nicht sonderlich gut an. Es wird laut, geht hin und her zwischen den beiden. „Übergriffig“, ruft Tessa noch.

Während so mancher Trash-TV-Fan tief in die Popcorn-Tüte greift, ist Mitcamperin Claudia Effenberg mächtig genervt. Von dem Geschreie bekomme sie Kopfschmerzen, merkt die Kandidatin mit der höchsten Dschungelcamp-Gage an. Nachdem Tessa sich dann noch kurz mit Claudia in anderer Angelegenheit anlegt und direkt anschließend mit Cecilia Asoro, ist zumindest das Thema Cosimo vergessen. Und Tessa verdrückt schon ein paar Tränchen, weil alle gegen sie seien. Das dürften spannende Tage mit dem Model werden.

