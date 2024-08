Dschungelcamp Wer ist raus? Kandidaten geben haarsträubende Falsch-Antworten im Halbfinale

In der Prüfung „Alles, was quält“ mussten Elena und Georgina in engen, unterirdischen Kisten ausharren, während Krabbeltiere über sie krochen. Elena, die unter Platzangst leidet, brach in Panik aus und gab die Prüfung auf, was sie das Verbleiben im Camp kostete. Mit den Worten „Ich hab Eric rausgeschmissen und das war seine Rache“ musste Elena das Camp verlassen, tief enttäuscht darüber, dass sie es nicht ins Finale geschafft hatte.