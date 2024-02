IBES 2024 Dschungelcamp: Wer ist raus, wer steht im Finale?

Mike Heiter war Protagonist in TV-Formaten wie „Love Island“, „Sommerhaus der Stars“, „Are you the One - Reality Stars in love“ und hat in letzterer mit Mit-Dschungelcamperin Kim Virginia angebandelt. Nach einer Aussprache mit Leyla, dass er kein romantisches Interesse an ihr habe, flog er an Tag 16 aus dem Dschungelcamp.