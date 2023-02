Dschungelcamp 2023 : Vorwürfe gegen Kandidat Cosimo - war er der Fremdgeh-Maulwurf?

Dschungelcamp: Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus am Flughafen in Frankfurt. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Das Drama um die vermeintliche Affäre von Peter Klein und Yvonne Woelke nimmt kein Ende. Jetzt wurde bekannt: Ein Dschungelcamp-Kandidat könnte der Maulwurf sein.

Dschungelcamp 2023: Cecilia erhebt Vorwürfe gehen Cosimo – der Grund ist Yvonne Woelke

Pikant an dem Vorwurf: Dschungelkönigin Djamila Rowes Begleitung ist eben jene Yvonne Woelke, die angebliche Affäre von Peter Klein. Ist also tatsächlich etwas dran an den Gerüchten, dass es Cosimo war, der die Fotos an Iris Klein weitergegeben hat?