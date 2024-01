Dschungelcamp 2024 Nach starker Kritik – Verwandlung von Heinz Hoenig begeistert IBES-Fans

In der Tat präsentierte sich der 72-Jährige auffällig mürrisch, bemängelte leise Moderationen, ausgedehnte Wartezeiten und beschwerte sich über Äußerungen seiner Mitstreiter, wie beispielsweise vor der Gemeinschaftsprüfung zu Kim Virginia: „Wenn du mit dieser Einstellung reingehst, kannst du gleich wieder gehen.“ Während Mike mit Tränen in den Augen über die Herausforderungen in der Beziehung zu seiner kleinen Tochter mit Lucy sprach, zog sich Heinz Hoenig demonstrativ genervt sein Shirt über den Kopf.