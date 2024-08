Legenden-IBES Vermögen von Georgina Fleur – ist die Dschungelkönigin wirklich reich?

Update vom 29. August: Am 14. Tag im Dschungelcamp entwickeln sich interessante Gespräche zwischen Mola Adebisi und Georgina Fleur, als sie über ihre Siegchancen beim „Legenden-IBES“ sprechen. In einem unerwarteten Moment gibt Georgina Einblicke in ihre finanzielle Situation, die nicht ganz so glänzend ist, wie ihr „Luxusleben“ in Dubai vermuten lässt.