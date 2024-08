Dschungelcamp Vermögen von Georgina Fleur – ist die IBES-Kandidatin wirklich reich?

Georgina Fleur hat es über die Jahre geschafft, sich von ihren ersten Auftritten im Rampenlicht weiterzuentwickeln – zumindest in der Hinsicht, dass sie heute nicht nur als TV-Persönlichkeit, sondern auch als Influencerin unterwegs ist. Ihre Fangemeinde scheint ihre Mischung aus Drama und Glanz zu schätzen, was Georgina in klingende Münze umwandelt. Ihr Vermögen, das laut Medienberichten auf etwa eine Million Euro geschätzt wird, hat sie sich durch eine Kombination aus lukrativen TV-Gagen und ihren Einnahmen als Influencerin aufgebaut.