Dschungelcamp 2024 Mike Heiter und Leyla Lahouar: Ist dieser Mann das größte Hindernis zwischen den beiden?

Doch der Romanze steht offenbar etwas im Weg. So habe die Reality-TV-Teilnehmerin Kontakt zu Eugen Lopez gehabt, der Begleitperson von Mike Heiter in Australien. „Da war aber nie etwas Körperliches oder etwas mit Gefühlen. Aber aus diesem Grund ist Mike gehemmt“, sagt sie und macht einen Vorschlag, wie das Problem zu lösen sei: Eugen Lopez solle einen Brief schreiben und Mike Heiter sagen, dass er ok damit sei.