IBES 2023 : „Lächerlich“: Dschungelcamp-Streit zwischen Jana und Verena hat Nachspiel an Tag 4

Jana Pallaske und Verena Kerth sorgen für den ersten größeren Zoff der Dschungelcamp-Saison. Eine Meinungsverschiedenheit ums Essen mündet im heftigen Streit. Dieser wirkt auch an Tag 4 nach.

„Quak, Quak, Quak“ – Streit im Dschungelcamp

Das geschah an Tag 3: Bei der Essensverteilung sicherten sich die beiden Veganerinnen Jana und Tessa ihre Ration und aßen genüsslich ihre Bohnen. Was wiederum Ex-Titan-Freundin Verena auf die Palme brachte. Offenbar wollte sie auch etwas von dem fleischlosen Essen abbekommen. Es ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, denn die Radiomoderatorin stört sich bereits seit dem ersten Tag an vermeintlichen Regelverstößen von Jana „Urkraft“.

Jana vs. Verena: Kommt es zur Lagerbildung im Dschungelcamp 2023?

An Tag 4 im Dschungelcamp wirkt der Streit noch nach. Die Gescholtene will den Vorwurf nicht hinnehmen: „Sie sagt, sie ist die ganze Zeit wegen mir nicht hier, weil ich so laut bin. Ich bin die störende Person. Sie sagt, ich rede so aggressiv. Nein! Ich red' halt einfach so. Ich habe halt ein bisschen mehr Energie. Für mich war das bezeichnend. Ich würde nie am ersten Tag meinen Rucksack auf ein Bett legen, ohne zu fragen. Ich will mich nicht streiten wegen so einem Quatsch, wegen irgendwelcher Bohnen!“