„Doppelmoral“ Dschungelcamp-Star postet Selfie mit Ricarda Lang – Fan-Spott ist grenzenlos

Mitte Januar war die Grünen-Politikerin zu Gast in der Sendung von Markus Lanz. Als sie gefragt wurde, ob sie über die Höhe der durchschnittlichen Rente in Deutschland Bescheid wisse, konnte sie keine klare Antwort geben. Zunächst zögerte sie und schätzte dann die Summe auf 2000 Euro. Dieser Wert lag jedoch fast 30 Prozent über dem tatsächlichen Durchschnitt. Diese Fehleinschätzung wurde in vielen Medienberichten thematisiert. Der Tenor in vielen Kommentaren auch in den sozialen Netzwerken: Langs Renten-Aussage zeige, dass Politiker der Ampel-Parteien abgehoben seien und keine befriedigenden Antworten auf wichtige Bürgerfragen liefern könnten.