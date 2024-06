AfD-Politiker Dschungelcamp-Star enthüllt: Ihr Stiefvater ist das Opfer der Messerattacke von Mannheim

In Mannheim wurde am 4. Juni ein AfD-Politiker, der für den Gemeinderat kandidiert, mit einem Teppichmesser verletzt. Der mutmaßliche Angreifer, ein 25-jähriger Mann, wurde festgenommen und zeigte deutliche Anzeichen einer psychischen Erkrankung. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Der Angriff soll sich ereignet haben, nachdem der Politiker den Täter, der zuvor Wahlplakate beschädigt hatte, verfolgte. „Er erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen“, hieß es am Mittwochnachmittag von Polizei und Staatsanwaltschaft. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilte die Tat und wünschte dem Verletzten eine schnelle Genesung.