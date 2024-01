Dschungelcamp 2024 Krasse Verwandlung – so sah Kandidatin Kim Virginia früher aus

Die Mannheimerin arbeitete als Office Managerin und Flugbegleiterin. Inzwischen ist sie Influencerin und Teil von vielen TV-Produktionen. Um den „Bachelor“ Niko Griesert buhlte Kim Virginia 2021, musste aber in der vierten „Nacht der Rosen“ gehen. Es folgte „Bachelor in Paradise“ und ein Auftritt als Verführerin in der Männervilla bei „Temptation Island“ 2022. Zuletzt machte sie bei „Are You The One? Reality-Stars in Love“ mit.