Kaum wiederzuerkennen Fabio Knez: So sah der Dschungelcamp-Kandidat früher aus

Der Unternehmer machte schon in der RTL-Show „Make Love, Fake Love“ mit und kämpfte dort um das Herz von Yeliz Koc, das er aber nicht gewinnen konnte. Bis heute sind Yeliz und Fabio aber gute Freunde. 2023 folgte die Teilnahme im RTL-Dating-Format „Are You The One? – Realitystars in Love“, wo er mit extravaganter Badehosen-Mode auf sich aufmerksam machte. Auf seinen speziellen Look müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen des Dschungelcamps aber nicht verzichten, „Enge Badehosen habe ich schon im Gepäck“, versprach der 30-Jährige RTL. Seine selbst designten Modestücke präsentiert der Münchner auch auf Instagram. Dort folgen ihm 126 000 Menschen (Stand Januar 2024).