Sommer-Dschungelcamp 2024 „Das reale Leben will mich nicht“ – so isoliert lebte Hanka Rackwitz

Geboren wurde Hanka Rackwitz am 19. April 1969 in Dresden. Ihre Eltern waren Lehrer, der Vater starb an Krebs als Hanka Rackwitz sehr jung war. In der Familie wurde die Trauer nie thematisiert, für das junge Mädchen ein Trauma. Erste Anzeichen ihrer Zwangserkrankung zeigten sich schon damals in festen Ritualen vor dem Einschlafen: Alle Verwandten mussten in immer gleicher Reihenfolge aufgezählt werden. Wurde jemand vergessen, musste sie von vorn anfangen.