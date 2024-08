„Sag es mir doch ins Gesicht“ Schrei-Duell bringt Dschungelcamp zum Beben

Alles begann damit, dass die frischgebackene Teamchefin Daniela „Danni“ Büchner entschied, die Kochaufgaben neu zu verteilen. Ausgerechnet Kader Loth und Sarah Knappik sollten an den Herd, während Giulia, die bisher den Kochlöffel geschwungen hatte, in die zweite Reihe verbannt wurde. Für Giulia, die schon in den letzten Tagen das Gefühl hatte, von ihren Mitcampern aufs Korn genommen zu werden, war dies der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. „Blaff mich nicht von rechts an! Rede mit mir normal!“, fauchte sie Danni an, die versuchte, die Wogen zu glätten.