Kandidatin beim Sommer-Dschungelcamp 2024 Sarah Knappik und Dirk Bach (†): Rührende Szene hinter den Kulissen des Dschungelcamps 2011

Geboren wurde Sarah Knappik am 5. Oktober 1986 in Fritzlar. Aufgewachsen ist sie in Bochum, wo sie auch ihr Abitur machte. Anschließend begann sie eine Ausbildung zur Werbekauffrau, die sie jedoch abbrach. Ihren großen Durchbruch hatte sie 2008, als sie an der dritten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) teilnahm. Dort belegte sie den 8. Platz und eroberte vor allem mit ihrer Freundin und Mitteilnehmerin Gina-Lisa Lohfink die Herzen der Zuschauer.