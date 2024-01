IBES 2024 NFL statt Dschungelcamp 2024 – RTL mit radikaler Veränderung

Das dritte Dschungelcamp-Special soll laut RTL ein echtes Gipfeltreffen werden. In der Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Geheimnis der Dschungelkrone“ am 1. Februar um 20.15 Uhr sollen die ehemaligen Dschungelkönige und Dschungelköniginnen zusammen kommen und verraten, was die IBES-Kandidaten wirklich brauchen, um am Ende König oder Königin des Dschungels zu werden. Fans dürfen gespannt sein, was die Dschungel-Stars in der Sendung so ausplaudern werden.