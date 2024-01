„Als wären Frauen Ware“ Dschungelcamp: RTL sorgt mit Instagram-Post für Furore

Nun heizt RTL die Situation weiter an. Der Sender postete auf Instagram nach der Ausstrahlung der Folge einen Beitrag, in dem die Zuschauer aufgerufen wurden, Leylas Wunsch nach einem Brief von Eugen an Mike zu unterstützen. RTL schrieb: „Like diesen Beitrag, wenn du dir wünschst, dass Eugen Mike eine Mitteilung ins Camp schickt, in der er sagt, dass Mike sich wegen ihm keine Gedanken machen muss.“