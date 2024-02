Dschungelcamp RTL löscht IBES-Kultstaffel aus der Mediathek – Fans sprechen von „TV-Skandal“

Seit seinem Auftritt in der achten Staffel des RTL-“Dschungelcamps“ hat Julian F. M. Stoeckel eine große Fangemeinde gewonnen und sich als feste Größe in der Dschungelcamp-Szene etabliert. Aktuell ist der Entertainer nicht nur ein beliebter Gast in der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - die Stunde danach“, sondern auch der Veranstalter des „Dschungel Public Viewings“ in Berlin.