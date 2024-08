Sommer-Dschungelcamp 2024 Rätsel um fehlende Dschungel-Kandidatin Elena Miras und abwesenden Moderator Jan Köppen

Es war ein unbekanntes Bild, das Fans des „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Formats am Donnerstagabend vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ erwartete. „Zum ersten Mal in der Geschichte stehe ich alleine hier“, begrüßte Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow die IBES-Legenden des Sommer-Dschungelcamp 2024 und die Zuschauer vor dem TV. Und das ist tatsächlich einzigartig. Denn zum ersten Mal in 20 Jahren Dschungelcamp gibt es kein Moderationsduo. Zietlow empfing die Gäste also alleine vor der Kamera.