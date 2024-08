Dschungelcamp IBES-Promis werfen Kandidatin raus – und sie muss doppelt leiden

Während der Rest des Teams mit der Leistung mehr als zufrieden ist und die Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen kann, steigern sich Kader und Georgina immer weiter in Rage. Wer hat die finale Entscheidung tatsächlich getroffen? Und wer liegt mit seinen Anschuldigungen richtig? In rückblickenden Einspielern werden die Aussagen und Entscheidungen um Kader erneut gezeigt – und werfen eine neue Frage auf: Verfolgt Kader Loth vielleicht selbst eine Strategie oder hat sie einfach vergessen, wem und was sie zugestimmt hat? Einige ihrer Anschuldigungen sind nämlich schlichtweg falsch. Ob die Situation völlig umsonst kurz vor der Eskalation steht, wird wohl erst in der nächsten Folge klar werden.