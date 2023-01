Eklat um Gigi und Cosimo : Pizza-Gate sorgt für Empörung im Dschungelcamp: „Das ist wirklich unfassbar“

Pizza-Eklat im Dschungelcamp: Cosimo und Gigi haben nach ihrer nächtlichen Schatzsuche etwas zu beichten. Die anderen IBES-Kandidaten können kaum fassen, was sie da hören.

Es gibt einige ungeschriebene Gesetze, die für die Kandidaten im Dschungelcamp von RTL gelten. Eins davon lautet: Wenn RTL dir als Einzelkandidat bei einer Dschungelprüfung oder Schatzsuche etwas Tolles zu essen anbietet, damit du im Gegenzug auf ein Goodie für das gesamte Team verzichtest, dann musst du es ablehnen und ans Team denken. Ansonsten folgt die soziale Ächtung, sowohl bei den Dschungelcamp-Zuschauern als auch den restlichen Kandidaten.

Gigi und Cosimo entscheiden sich im Dschungelcamp für Pizza

Reality-Darsteller Gigi Birofio und Ex-DSDS-Kandidat Cosimo Citiolo haben diese Regel am Samstagabend genüsslich ignoriert. Nachdem sie bei einer Schatzsuche vier Eier für das zehnköpfige Camp erspielt hatten, stellte RTL sie vor die Wahl: die Eier fürs Team mitnehmen - oder sich zu zweit eine bereits auf dem Tisch stehende Pizza Salami teilen. Das egoistische Italo-Duo wählte die Pizza. Dass sich Kandidaten so entscheiden - das gab es seit vielen Dschungelcamp-Staffeln nicht mehr.

Entsprechend schlug Gigi und Cosimo Empörung entgegen, als sie das Pizza-Gate beichteten. Am Morgen am Lagerfeuer erklärte Cosimo zunächst die Regeln der nächtlichen Schatzsuche und erzählte, dass sie am Ende des Spiels noch vier Eier übrig hatten. Da fiel Gigi ihm ins Wort: "Dann waren die vier Eier ODER eine Riesenpizza. Da habe ich gedacht, vier Eier für zehn Personen, das wäre für jeden nur ein Ministückchen – da habe ich mich auf die Pizza geschmissen und die ist in meinen Körper reingegangen."

Dschungelcamp-Kandidaten machen Gigi und Cosimo Vorwürfe

Nun muss man wissen: Dass Kandidaten bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ nach Dschungelprüfungen oder Schatzsuchen Kokolores erzählen, um die anderen aufs Korn zu nehmen, gehört zum guten Ton. „Ey Leute, ihr verarscht uns aber schon“, meldete sich Lucas zu Wort. Doch in diesem Fall war es tatsächlich kein Scherz. Claudia entsetzt: „Dumme Aktion. Das ist wirklich unfassbar.“

Auch Lucas war stinksauer: "Aber warum denkt ihr nicht an uns?" Djamila schüttelte nur ungläubig den Kopf und hielt den Mund demonstrativ weit offen: „Finde ich nicht in Ordnung, ich hätte mich nicht zurück getraut.“ Auch Tessa bekam den Mund vor Staunen nicht zu und Teamplayer Papis war besonders angefressen: "Scheiß auf die Pizza, ich denke an das Team, wir teilen doch alles, egal wie wenig es ist! Es geht hier um Moral!"

„Pizza statt Teamgeist“ bei Gigi und Cosimo

Während Gigi weiterhin die vier Eier kleinrechnete, gab Cosimo wenigstens zu, dass er ein schlechtes Gewissen habe. „Vier Eier generell wären bei den beiden nicht schlecht“, lautete Jolinas zweideutiges Statement. Sie attestierte den beiden ein „abgewichstes Verhalten“ und sagte: „Wenigstens eine gute Schlagzeile: Pizza statt Teamgeist.“

Nur Jana sagte, sie könne sich mit den beiden Jungs freuen, dass sie eine Pizza gegessen hätten. „Total falsch“ sei diese Logik, sagte Papis daraufhin, was Jana wiederum nervte. Im Anschluss ging es drunter und drüber. Als Cecilia schimpfte, stand Cosimo auf und Tessa konterte, Cecilia solle nicht so aggressiv sein. Ein Streit nach dem anderen reihte sich an. „Hätten wir lieber diese scheiß Eier mitgenommen“, lautete Cosimos Fazit.

