Dschungelcamp „Unser größter Albtraum“ – Mola Adebisis Nachbarhaus in Flammen

Ein gewöhnlicher Abend in Roermond, der niederländischen Wahlheimat von Mola Adebisi, verwandelte sich kürzlich in einen Albtraum. Der ehemalige Viva-Moderator und seine Familie, die erst im Juli ihr erstes Kind begrüßten, wurden in den frühen Morgenstunden unsanft aus dem Schlaf gerissen. Nur wenige Meter von ihrem Zuhause entfernt stand das Nachbarhaus in Flammen.