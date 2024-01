IBES 2023 Jan Köppen ist neuer Dschungelcamp-Moderator: Karriere und Privatleben

Doch neben seiner Arbeit als Moderator zeigt sich Jan Köppen auch als kreativer Künstler. Seine zeitgenössischen Leinwandwerke waren bereits in einer Galerie in Ulm zu sehen. „Das Malen ist für mich eine Herzensangelegenheit. In der Kunstwelt glaubt man ja oft, jemand müsse das gelernt haben, um es überhaupt zur dürfen. Aber ich war schon immer Autodidakt und habe mich als Kind hingesetzt, Superhelden gemalt, irgendwann gesprüht, später eine Leinwand gekauft und mich darauf ausgedrückt“, sagte Köppen in einem Interview mit dem Veganmagazin. Auch die Musik begleitet Köppen weiterhin. Als DJ ist er in Clubs unterwegs und komponiert eigene Songs.