Überraschender Bericht : Dschungelcamp: Kult-Moderator Daniel Hartwich hört auf – Nachfolger soll bereits feststehen

Daniel Hartwich soll sich dazu entschlossen haben, nach nunmehr neun Jahren beim Dschungelcamp als Moderator aufzuhören.

Laut der "Bild" hört Daniel Hartwich aus persönlichen Gründen als Moderator des Dschungelcamps auf. Der 43-Jährige hatte in der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" immer wieder Andeutungen fallen lassen: „Sonja, wenn du jetzt gehst, dann kannst du das hier in Zukunft ohne mich machen“, rief er der Moderatorin beispielsweise nach. Besonders diese Aussage ließ Dschungelcamp-Fans aufhorchen: Am zwölften Tag im Camp erklärte Hartwich, bei der Exit-Verkündung angetrunken zu sein. „Ich glaube, mehr kann ich nicht erreichen in dieser Show. Ich höre auf“, sagte er.