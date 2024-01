Dschungelcamp 2024 Mike und Leyla: Eine heiße Massage und ein Versprechen

In dem Gespräch gesteht Mike Heiter, dass er den Glauben daran verloren habe, immer mit derselben Frau zusammen sein zu können. Mit seiner Ex-Freundin Elena Miras hat sich Mike Heiter in der Öffentlichkeit einen Rosenkrieg geliefert. Seine Tochter bekommt er nach eigener Aussage nicht mehr regelmäßig zu sehen. Twenty4Tim analysiert deshalb: „Er sagt von sich, er sei ein Bad Boy. Ich kann das bestätigen. Er denkt, er muss in dieses Rollenbild passen, dabei ist Mike eigentlich richtig, richtig zerbrechlich“.