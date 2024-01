Dschungelcamp 2024 Mike Heiter bekommt „Go“ für Romanze mit Leyla Lahouar

Update 30.01.: Die Dschungelcamp-Bewohner haben Briefe von ihren Angehörigen bekommen. Darunter war auch eine besondere Botschaft für Mike Heiter, die besonders Leyla Lahouar freuen dürfte. Die Nachricht: „Go for it“. Mike Heiter hat also das ok für eine Romanze bekommen. Was wird die kommenden Tage passieren?