IBES 2023 : Dschungelcamp-Kandidat Martin Semmelrogge fehlt in Australien – nun ist klar, warum

Dschungelcamp-Kandidat Martin Semmelrogge fehlt in Australien – nun ist klar, warum

Der Dschungelcamp-Krimi um Martin Semmelrogge geht weiter. IBES-Fans rätselten: Warum ist der Kandidat noch immer nicht in Australien eingetroffen? Jetzt ist der Grund dafür bekannt geworden.

Schafft es Martin Semmelrogge noch ins Dschungelcamp oder nicht? Eigentlich sollte der 67-jährige Schauspieler schon längst in Australien sein. Denn seine Teilnahme an der 16. Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ wurde längst von RTL bestätigt. Und die anderen Kandidaten sind schon vor Ort im Land.

Martin Semmelrogge im Flieger – aber nicht Richtung Dschungelcamp

Wie die „Bild“ berichtet, stieg der IBES-Anwärter am Donnerstagabend tatsächlich in ein Flugzeug. Allerdings sei Semmelrogge nicht nach Australien geflogen. Sondern von Mallorca nach Frankfurt.

Laut Bericht soll am Freitag die Entscheidung fallen, wie es weitergeht. Möglicherweise könnte Semmelrogge in Kürze weiter nach Doha fliegen, um hoffentlich von dort dann nach Australien weiterzufliegen – wenn es denn klappt.

Der wahre Grund für das Semmelrogge-Chaos vor IBES-Start

Denn die „Bild“ will nun den wahren Grund für das Hin und Her erfahren haben. Demnach sollen hinter den „produktionstechnischen Gründen“ in Wahrheit Visa-Probleme stecken.