Trauriges Geständnis der Dschungelcamp-Kandidatin Lucy Diakovska unter Tränen über tote Mutter: „Ich habe sie gehasst“

„Warum ist meine Mutter so böse zu mir? Mein Leben lang“, fragt sich Lucy selbst. „Ich habe so viele Löcher in mir, einfach unbeantwortete Löcher.“ Ihre Mutter habe sehr früh eine extreme Selbstständigkeit in Lucy gesehen, ihr sei daher überlassen worden, was sie aus ihrem Leben machen wolle. Im Dschungeltelefon bricht Lucy dann in Tränen aus: „Sie ist einfach gegangen und ich bin geblieben mit dem Gefühl, dass sie sich nicht wirklich für mich interessiert hat. Und das ist so schwer zu ertragen!“