Dschungelcamp 2024 Kim Virginia spricht über ihre tragische Kindheit: „Mein Vater war gewalttätig“

Kim Virginia, einst Office Managerin und Flugbegleiterin aus Mannheim, hat sich im Laufe der Jahre zu einer Influencerin und bekannten TV-Persönlichkeit entwickelt. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme am „Bachelor“ 2021, wo sie um die Gunst von Niko Griesert buhlte. Ihr Weg führte sie weiter zu „Bachelor in Paradise“ und als Verführerin zu „Temptation Island“ 2022. Zuletzt war sie bei „Are You The One? Reality-Stars in Love“ zu sehen.