Dschungelcamp IBES-Kandidatin schmiedet teuflischen Plan – so will sie Thorsten Legat loswerden

In der Prüfung zeigte er dann, dass er nicht nur reden, sondern auch liefern kann: Acht von neun Sternen – ein Triumph, der ihm die Tränen in die Augen trieb. Aber natürlich musste die Heldengeschichte im Camp ausgiebig erzählt werden. Thorsten war in seinem Element, während die anderen Campbewohner, vor allem Danni Büchner, sich beeindruckt zeigten: „Ich wurde immer kleiner innerlich, kleiner, kleiner, kleiner“, fasste sie das Gefühl zusammen.