IBES 2024 So sah Dschungel-Kandidatin Kim Virginia früher aus

Die Mannheimerin arbeitete als Office Managerin und Flugbegleiterin. Inzwischen ist die Influencerin und teil von vielen TV-Produktionen. Um den „Bachelor“ Niko Griesert buhlte Kim Virginia 2021, musste aber in der vierten „Nacht der Rosen“ gehen. Es folgte „Bachelor in Paradise“ und ein Auftritt als Verführerin in der Männervilla bei „Temptation Island“ 2022. Zuletzt machte sie bei „Are You The One? Reality-Stars in Love“ mit. Dort war sie um keinen Spruch verlegen und dafür bekannt, kleine „Feuer“ zwischen anderen Kandidaten zu legen. Die 28-Jährige lernte dort außerdem Mit-Camper Mike Heiter kennen, mit dem sich in der Show ein kleines Techtelmechtel entwickelte. Ganz harmonisch lief die Romanze aber nicht ab: Die beiden fühlten sich zwar körperlich zueinander hingezogen, zerstritten sich aber ständig.