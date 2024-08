Dschungelcamp Erst noch große Töne gespuckt: IBES-Favorit Thorsten Legat weint bei Rauswurf

„Ich habe ein bisschen Verunsicherung gestiftet, weil ich es wollte, um ihnen allen einen Denkzettel zu verpassen, damit sie überlegen, was passieren kann!“, erklärte Thorsten am 13. Tag, ganz der selbsternannte Stratege. Und tatsächlich: Seine Taktik ging im Camp auf. Die Unsicherheit machte die Runde, und jeder fragte sich, was hinter seinem vermeintlichen Geheimnis stecken könnte. „Diese Ungewissheit nervt uns einfach“, fasste Kader Loth die Stimmung im Camp treffend zusammen.