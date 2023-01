IBES 2023 : Tränen-Drama im Dschungelcamp: Jana „Urkraft“ bringt zwei Kandidaten zum Heulen

Tag 6 im Dschungelcamp 2023: Die Atem- und Meditationsübung von Teamchefin Jana bringt auch Markus Mörl zum weinen. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Jana „Urkraft“ Pallaske wird am sechsten Tag im Dschungelcamp Teamchefin. Eine von ihr geleitete Entspannungsrunde mutiert zur Gruppentherapie, bei der Rotz und Wasser geheult wird.

Ausgerechnet Jana Pallaske! Die „Urkraft“ wird an Tag 6 Teamchefin im Dschungelcamp. Damit übergibt hüllenlos Cecilia das Amt an die Verschwörungsgläubige Jana – das kann ja was werden. Schaut man sich die Instagram-Stories der Dschungelcamp-Kandidatin genauer an, fällt auf: Diese Inhalte gehen weit über harmlose Naturverbundenheit hinaus.

Dschungelcamp-Teamchefin mit Folgen: Jana „Urkraft“ Pallaske lädt zur Gruppen-Therapiesitzung

Schon zu Beginn der neuen IBES-Staffel wurde schnell klar: Schauspielerin Jana „Urkraft“ Pallaske lebt in ihrer ganz eigenen Welt. Sie spricht mit Pflanzen und sich selbst. So einige RTL-Zuschauer zeigten sich in den sozialen Medien ratlos. Sie fragen sich: Was ist mit dieser Kandidatin los? Ein User gesteht sogar: „Jana macht mir Angst“.

Wenig überraschend hat die neue Teamchefin andere Prioritäten als gewöhnliche Dschungel-Chefs. Sie startet daher direkt mit einer Runde Entspannungsübungen für alle. An den Händen haltend stehen die Promis im Kreis und geben ein spirituelles „Ooohhhmm“ von sich. Natürlich darf dabei die obligatorische Klangschale nicht fehlen. Jana weiß sich schnell zu helfen und benutzt einfach den Deckel eines Kochtopfs.

Dschungelcamp 2023 Tag 6: Markus und Jolina kommen die Tränen

Völlig unerwartet eskaliert die Situation und aus der kollektiven Entspannungsübung wird eine emotionale Gruppentherapie. „Wenn man nicht loslässt, ist kein neuer Platz da zum Einatmen. Das ist auch ein großes Problem in unserer Gesellschaft – diese Angst, loszulassen“, beginnt Teamchefin Jana Urkraft mit der nächsten Atem- und Meditationsübung. Schnell merkt die Teamchefin, dass Jolina Mennen mitgenommen ist. Die Influencerin fängt an zu weinen. „Stresslösung“, vermutet Lucas Cordalis.

„Die Tränen sind wunderschön und heilsam. Und du bist eine Frau, du darfst dir das erlauben. Jeder Mann auch“, sagt Jana. Da lässt sich Sänger Markus Mörl nicht lange bitten und weint ebenfalls drauflos: „Meine ältere Schwester ist gestorben. Ich habe es jetzt mitgebracht und ich habe es noch nicht bewältigt und das kommt jetzt nur so emotional, weil ihr hier alle zusammen singt. Sie ist verstorben an Krebs. Die Eltern sind ja schon länger weg und sie hat die Familie noch zusammengehalten. Ich habe keine Zeit gefunden, das richtig zu betrauern“, lässt der 63-Jährige die RTL-Zuschauer wissen.

Cecilia Asoro: „Ich kann jetzt nicht die Pflanzen spüren“

Als Markus seinen Verlust offenbart, ist Jolina schon längst weg. „Wenn man manchmal so unter Druck steht, dann kann gar nichts Neues mehr reinkommen“, erklärt Jolina der Gruppe ihren Gefühlsausbruch und geht aus der Situation raus. Papis geht ihr hinterher und baut sie auf: „Du bist stark. Weißt du, was du geschafft hast? Willst du mich verarschen? Als ich gesehen habe, dass du dabei bist – fuck. Du stehst vor der Welt. Hallo! Wow, du weißt nicht, wie ich dich bewundere. Ich schwöre dir.“

