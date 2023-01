Jana Urkraft Pallaske : Kandidatin ruft zur Dschungelcamp-Revolte auf und deutet IBES-Aus an

Jana Urkraft Pallaske macht keinen Hehl daraus, dass sie das Dschungelcamp gerne verlassen würde. Nun rief sie ihre Mitcamper zur Revolte auf - und deutete einen freiwilligen Auszug an.

Paukenschlag an Tag 10 im Dschungelcamp: Tessa Bergmeier musste gehen. Noch in Woche 1 hatten die Zuschauer bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ - fleißig für sie angerufen. Doch da ging es noch darum, wer in die nächste Dschungelprüfung muss. Nun, da die Zuschauer für den Verbleib ihrer liebsten Kandidaten anrufen sollen, glühte die Tessa-Leitung nicht mehr.

Jana Urkraft Pallaske will lieber „Freiheit“ statt Dschungelcamp

Glück hatte dagegen Jana Urkraft Pallaske. Zwischen ihr und der Ex-Topmodel-Kandidatin war die Entscheidung an Tag 10 nämlich gefallen. Glück? Das sieht Jana jedoch ganz anders. Sie hätte sich gewünscht, das Dschungelcamp verlassen zu dürfen und wieder in „Freiheit“ zu sein.

Jana Urkraft Pallaske ruft zu Revolte im Dschungelcamp auf

Verlässt Jana freiwillig das Dschungelcamp?

Jana Urkraft Pallaske scheint tatsächlich mit diesem Gedanken zu spielen. Es fühle sich an, als sei ihre „Mission“ in der Show zu Ende, diese Worte sagte sie rätselhaft andeutend in die Dschungelcamp-Kamera. Ob Jana tatsächlich freiwillig das Camp verlässt? Das ist am Ende wohl selbst bei der Esoterik-Kandidatin eine Geld-Frage. Wer vorzeitig freiwillig geht, bekommt nämlich nur einen Teil seiner Gage.